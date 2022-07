Roberto Di Pietra, professore ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici, è il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Siena. Di Pietra, 55 anni, ha vinto il ballottaggio su Sonia Carmignani, docente di diritto agrario, succedendo a Francesco Frati per i prossimi sei anni accademici dal 2022 al 2028. Il nuovo rettore, al secondo turno, ha ottenuto 416 voti contro i 409 di Sonia Carmignani. Al secondo turno hanno votato 1.357 aventi diritto, pari all'81,16% dell'elettorato attivo.

I commenti

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese augura buon lavoro ed esprime sincere congratulazioni al professor Roberto Di Pietra, eletto Rettore dell’Università di Siena per i prossimi 6 anni, 2022-2028.

"Il dialogo, la collaborazione e il rapporto franco con l’Università di Siena sono fondamentali per portare avanti congiuntamente una piena integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza e potenziare ancora di più il modello dipartimentale che ci caratterizza" commenta Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese.

"Con l’attuale Rettore, professor Francesco Frati, c’è grande intesa, rispetto e collaborazione e sono certo che proseguiremo su questa strada anche con il professor Di Pietra, per un percorso di crescita comune. Sarà importante proseguire nell’implementazione della strategia aziendale definita d’intesa anche con l’Università, nell’interesse delle nostre Istituzioni e, in particolare, dei nostri pazienti e dei nostri studenti".

“I migliori auguri di buon lavoro al professor Roberto Di Pietra da me e tutta la giunta comunale e da tutto il Comune di Siena, uniti ai complimenti per il risultato”. Sono quelli che il sindaco di Siena Luigi De Mossi invia al nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Siena.

“L’Università – aggiunge il sindaco di Siena - è un soggetto protagonista della nostra comunità e siamo desiderosi di lavorare ancora con l’ateneo per il bene di Siena e la valorizzazione nazionale e internazionale delle sue eccellenze. Nei prossimi giorni incontrerò con piacere il nuovo Rettore Roberto Di Pietra per cominciare questo lavoro insieme. Desidero salutare anche gli altri due candidati, i professori Sonia Carmignani e Francesco Dotta, per il loro impegno, teso a portare un contributo importante alla comunità accademica senese”.

“Infine – conclude il sindaco di Siena - ringrazio il Rettore uscente, professor Francesco Frati, con il quale sono stati costruiti progetti importanti in questi anni, e gli faccio i migliori auguri per gli impegni futuri”.