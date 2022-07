Spunta la luna dalla collina... Inaugurata l’opera d’arte contemporanea di Gianni Bandinelli nel Chianti

Una nuova luna, lucente e ammaliante, si profila all’orizzonte. Nel cuore del Chianti una falce metallica prende forma e fa sognare residenti e visitatori illuminando di notte e di giorno l’aiuola della località Ferrone, nel comune di Greve in Chianti, dove l’opera è stata installata. Si tratta di un intervento d’arte contemporanea di Gianni Bandinelli, pittore e scultore grevigiano doc. L’intervento, punto di partenza di un percorso d’arte da valorizzare all’interno della frazione, è stato inaugurato dal sindaco Paolo Sottani, dagli assessori Giulio Saturnini e Lorenzo Lotti, alla presenza dall’artista che da alcuni anni ha messo in piedi nell’area circostante la sua abitazione, tra le colline del Chianti, un bosco d’arte, popolato da forme e linguaggi d’arte contemporanea.

La poetica dello scultore che crea partendo dalla necessità di tutelare aree naturalistiche e urbane con l’amore e le diverse espressioni dell’arte ha messo radici anche al Ferrone, nello spazio di una rotonda molto transitata da famiglie, lavoratori e turisti. L’opera si intitola “Luna sulle colline del Chianti” ed è stata realizzata interamente in ferro. “Esprimo un sentito ringraziamento all’artista per la donazione che ha voluto fare al Comune – sottolinea il sindaco Paolo Sottani - è l'inizio di un percorso e di un progetto di riqualificazione della frazione del Ferrone che vogliamo portare avanti insieme a Gianni Bandinelli, artista sensibile, eclettico, legato al territorio in cui risiede, crediamo che l'arte pubblica rappresenti un importante strumento di riqualificazione delle aree urbane, il nostro intento è quello di continuare ad arricchire la frazione di nuove opere per costruire un percorso, un viaggio che guidi alla scoperta del territorio, ed in particolare del centro abitato del Ferrone, da rileggere in chiave artistica e contemporanea”.

