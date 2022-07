Stefano Vestrini presenta il suo ultimo libro per la 'Biblioteca Sonora'

Una serata di sport e Storia, quella di venerdì 15 luglio prossimo alle 21.15, quando al Mulino del Ronzone verrà rriproposta la presentazione dell'ultimo libro di Stefano Vestrini, "Mirza, il passaggio interiore", l'ultimo romanzo che l'autore empolese ha pubblicato con la conchiglia di Santiago, casa editrice di San Miniato.



La serata è organizzata dall'associazione Vinci nel Cuore nell'ambito delle presentazioni letterarie promosse dal progetto de "La Biblioteca Sonora", che Vinci nel Cuore porta ormai avanti come promozione degli autori del territorio tramite un podcast dedicato all'interno di una sezione del proprio sito (liominiboni.it/podcast).



Durante la serata, Stefano Vestrini racconterà la genesi del proprio romanzo, attraverso il quale narra la storia di Mirza Delibasic, cestista Jugoslavo fra i più forti d'Europa a cavallo fra gli Anni Settanta e Ottanta, dalle spiccate qualità tecniche e prima ancora umane, che l'hanno fatto apprezzare sia in campo che fuori, facendolo diventare un idolo a Sarajevo, città che ha scelto per giocare a pallacanestro e affermarsi durante la propria carriera, e capitale nella quale ha deciso di rimanere durante la guerra che ha colpito i Balcani durante la frammentazione della Jugoslavia.



Con l'autore ci sarà anche Mario Ferradini, che del libro ha scritto la postfazione, conosciuto nell'ambiente del basket come coach presente da oltre trent'anni alla guida dei settori giovanili e con una valida esperienza da istruttore nelle baraccopoli i Nairobi, in Kenya.



La serata è organizzata in collaborazione con l'associazione Suonamidite e l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vinci.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore - Ufficio stampa