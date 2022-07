Trovalibri, si riattiva il servizio che permette lo scambio gratuito di testi e materiale scolastico

Offrire un aiuto concreto alle famiglie che vivono in situazione di difficoltà. E' l'obiettivo del Trovalibri & Co, progetto, studiato e attuato come intervento di prevenzione, integrazione sociale ed educativa e riduzione del disagio che la giunta Ciappi rilancia anche quest’anno con l’obiettivo di aiutare le famiglie, soprattutto quelle più fragili. Alcuni consegnano libri che non usano più, altri ritirano quelli, in buono stato, che occorrono per l’anno di studio che si preparano ad affrontare. Uno scambio virtuoso che non prevede l’uso del denaro ma solo la pazienza di cercare e trovare il libro e il materiale necessari alla frequentazione dell’anno scolastico.

La formula che si riattiva per la settima edizione è lo scambio gratuito dei testi e del materiale funzionale alla stagione didattica 2022-2023 negli spazi del Circolo Acli di San Casciano. “Il servizio interessa più settori – dice l’assessora alle Politiche sociali Elisabetta Masti - sociale, scuola, ambiente e favorisce lo scambio virtuoso di libri e altro materiale scolastico. Oltre ad abbattere i costi nell’acquisto dei testi scolastici, il servizio tende a ridurre i rifiuti e a rispettare l’ambiente, assumendo una valenza legata alla promozione dello stile di vita e cultura ecosostenibile”. Il progetto è coordinato dall’educatrice professionale del Comune Laura Dainelli e si avvale della collaborazione di alcuni genitori volontari. “Rivolgo un ringraziamento al Circolo Acli – aggiunge l’assessora - per la sua preziosa collaborazione che da anni presta a questo servizio mettendo a disposizione alcuni locali della struttura”.

Si possono scambiare testi scolastici della scuola secondaria di primo grado, dizionari, flauti o strumenti musicali adoperati per le lezioni di musica, zaini, astucci, matite, pennarelli, quaderni, album da disegno, squadre. Il servizio è gratuito. La consegna dei testi è possibile dal 23 giugno al 15 settembre 2022, mentre il ritiro dal 14 luglio al 15 settembre 2022. Orari: giovedì 17-18:30. Apertura per consegna e ritiro. Circolo Acli piazza Cavour San Casciano. Info: 055 8256314, www.sancascianovp.net.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO