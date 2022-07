Truffa col bonus facciate, frode per 5 milioni in Valdinievole

Una società nel settore edile ha emesso fatture per lavori mai realizzati nei confronti di società proprietarie di alberghi rinomati in ambito termale. A Montecatini Terme è intervenuta la guardia di finanza e ha disposto il sequestro d'urgenza di poco più di 5 milioni di euro di falso credito relativo al bonus facciate.

Sono state fatte anche "15 perquisizioni locali e personali nei confronti di persone fisiche e giuridiche tra le quali società proprietarie di immobili di prestigio e noti professionisti della zona, che risultano coinvolti a vario titolo, in un articolato e complesso sodalizio criminale, con base operativa a Montecatini Terme e ramificazioni nel territorio Italiano ed all’estero, dedito alla truffa aggravata nel contesto del conseguimento e commercializzazione dei crediti d’imposta relativi al bonus facciata".

In particolare, le indagini si sono focalizzate sull’operatività di una società di capitali a responsabilità limitata che faceva fatture per lavori mai realizzati, con la modalità dello sconto in fattura e la contestuale cessione del credito, riconosciuto dall’amministrazione finanziaria, alla citata società.