Una quarantina di militari della Brigata paracadutisti "Folgore" hanno donato il sangue in Aoup

Hanno donato il sangue in trentotto. Come da accordi presi già qualche settimana fa, questa mattina la nutrita rappresentanza di militari del Reggimento Logistico “Folgore” di Pisa ha fatto sentire la sua risposta concreta all’emergenza sangue e ha dato un importante contributo alle scorte di sacche per sopperire alle carenze che solitamente si verificano durante le vacanze estive.

Ad accoglierli, al Centro trasfusionale dell'Ospedale di Cisanello, il direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni, insieme al suo staff.

Un gesto di solidarietà molto apprezzato e non nuovo, nel suo genere. Da sempre infatti i militari dell’Esercito hanno fatto sentire la loro vicinanza all’ospedale, prima e durante la pandemia e per ogni circostanza in cui c’è stato bisogno di un supporto concreto.

A loro va quindi il ripetuto ringraziamento da parte di tutta l’Aoup e dei pazienti che beneficeranno di queste donazioni

Fonte: Aou Pisa