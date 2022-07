Vestizione di San Jacopo, il programma a Pistoia

I festeggiamenti in onore di San Giacomo il Maggiore, patrono della città, entrano nel vivo sabato 16 luglio con la tradizionale vestizione della statua di San Jacopo che si trova sul lato destro del timpano della Cattedrale di San Zeno, dove rimarrà fino alla fine dei festeggiamenti iacopei.

Nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, alle 17, avrà inizio la Santa Messa. Intanto, verso le 17.30 da piazza del Duomo partirà il corteo dei gruppi storici che, una volta giunto in via della Madonna, prenderà in custodia da Don Luca Carlesi il mantello rosso che poco più tardi sarà adagiato sulle spalle della statua del Santo. Dunque, da via della Madonna, verso le 18.15 il corteo riprenderà il suo percorso lungo via Buozzi, via Cavour, via Roma fino alla Cattedrale in piazza del Duomo.

Alle 18.30, il mantello rosso sarà posto sulle spalle della statua di San Jacopo dai Vigili del Fuoco. Il mantello rosso vuole ricordare il martirio di Giacomo, ma rimanda anche alla curiosa leggenda popolare pistoiese che lo vede debitore insolvente tant’è che, si narra, avesse promesso di pagare i debitori quando avesse fatto “molto caldo”. Giunti a luglio si fece trovare con un pesante mantello.

La vestizione, a metà tra rito religioso e folklore, è un evento molto seguito, sia dai pistoiesi che dai turisti. La cerimonia si concluderà circa alle 19.30 per permettere l’ingresso in piazza del Duomo in occasione del concerto di Paolo Nutini.

Il programma del Pistoia Festival prevede, poi, un concerto per San Jacopo 2022 che si terrà domenica 17 luglio, alle 21.30 nella cattedrale di San Zeno. L’iniziativa è a cura dell’Accademia Internazionale d’Organo e Musica Antica Gherardeschi/Il Rossignolo.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa