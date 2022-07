A Fucecchio dei modelli unici di trattori Porsche

Una giornata dedicata agli appassionati di trattori d'epoca, in particolare quelli prodotti dalla Porsche fino al 1963, quando la casa di Stoccarda abbandonò la produzione dei mezzi agricoli per dedicarsi esclusivamente alle auto sportive. E' quella che si terrà a Fucecchio sabato prossimo 16 luglio. Alcuni dei mezzi più originali prodotti in Germania saranno esposti al Museo dei trattori Porsche della Fondazione D'Appiano, a Ponte a Cappiano, che verrà inaugurato alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, delle autorità religiose e del presidente della fondazione Dott. Giuseppe Beconcini.

La festa si terrà poi nel pomeriggio in Piazza Montanelli (ore 18,30) quando i trattori, 6 dei quali provenienti dalla Germania e dall'Alto Adige dopo aver percorso migliaia di chilometri sulle strade italiane (sono arrivati fino in Puglia), saranno esposti per essere ammirati da tutti i cittadini. Si tratta di modelli straordinari che nel tempo hanno accresciuto il loro fascino ed il loro valore e che testimoniano la grande capacità produttiva di uno dei marchi più famosi al mondo. Il programma completo dell'evento, patrocinato dal Comune di Fucecchio, prevede il ritrovo alle 9,30 a Ponte a Cappiano, dopodiché i trattori percorreranno le strade interne al Padule di Fucecchio e a quello di Bientina per tornare nel territorio comunale dove alle ore 12 è previsto un aperitivo di benvenuto in località Ferretto (Querce). Nel pomeriggio poi la festa di piazza con l'esposizione e la premiazione dei partecipanti.

“Si tratta di un evento straordinario – spiega Giuseppe Beconcini, presidente della Fondazione d'Appiano – che oramai vede in Fucecchio una tappa fissa in Italia grazie all'attività della nostra Fondazione che rappresenta un vero e proprio riferimento per gli appassionati di trattori Porsche di tutta Europa. Sono felice di poter coinvolgere i cittadini in un'iniziativa di carattere internazionale che porta a Fucecchio appassionati e associazioni e che anche quest'anno darà lustro alla nostra città”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa