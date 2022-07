Accordo Governo-Regione Toscana per il rigassificatore di Piombino: sarà in porto per tre anni

Accordo Governo-Rgione Toscana per il rigassificatore di Piombino che rimarrà per soli tre anni. "Ieri a Roma abbiamo avuto una riunione di chiarificazione che ha portato a definire che la nave di rigassificazione nella banchina della darsena nord di Piombino ci starà solo tre anni, per gli altri 22 anni della richiesta di Snam sarà costruita a largo, poi sarà definito dove, una piattaforma offshore simile a quella che c'è già a Livorno, a 12 miglia dalla costa, che possa ospitare la nave e consentire con un gasdotto la penetrazione del gas nella rete che si collega a quella nazionale", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani annunciando i risultati della riunione di ieri a Roma.

"Sono molto contento- ha aggiunto -, è stata una settimana che ho vissuto con grande tensione, anche perché da parte del territorio arrivava il no, ma non il supporto a un'azione dialettica di confronto con il Governo. Snam lavorerà subito in modo da dare una sequenzialità all'immediata necessità di avere il gas, altrimenti il prossimo anno dovremmo fare a meno di momenti di riscaldamento".

Giani ha quindi annunciato che il Governo ha accettato la proposta e la ministra Gelmini "ci convocherà con tavoli specifici per l'esame più compiuta dei punti di quello che io avevo presentato come memorandum per Piombino". Si tratta, ha concluso Giani, "di tutte cose che saranno oggetto di specifica risposta, perché c'è su tutte una positiva risposta di massima da parte del Governo, per poter, parallelamente alla vicenda del rigassificatore, procedere con questi interventi che accompagnano lo sviluppo di Piombino".