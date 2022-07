Agricoltura, carburante a costo agevolato per 'irrigazioni di soccorso'

Un aiuto agli agricoltori toscani che potranno contare su carburante a costo agevolato. La siccità non significa solo poca acqua ma anche molto uso di carburante che se ne va per attivare numerosi e indispensabili interventi di “irrigazione di soccorso”.

Per questo la Regione ha deciso di dare un sostegno degli agricoltori toscani già in difficoltà su più fronti - dalle avversità meteo e climatiche, a quelle legate alla guerra o alle fitopatie – con un’ assegnazione supplementare di carburante agricolo a prezzo agevolato.

Il sostegno prevede 200 litri/ha in più che possono arrivare a 450 per le coltivazioni di tabacco e pomodori.

Per ottenerlo basterà presentare richiesta di aggiornamento dell’assegnazione 2022 tramite dichiarazione unica aziendale (DUA).

“Continuiamo a farci interpreti delle difficoltà che stanno attraversando i nostri agricoltori - ha detto la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - E cerchiamo di andare loro incontro anche con questo intervento a sostegno delle loro imprese, già duramente messe alla prova dagli eventi legati soprattutto alla guerra e ai cambiamenti climatici”.

Fonte: Regione Toscana