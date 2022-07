Alia, potenziato l'Ecofurgone a Montespertoli

Novità a Montespertoli per il servizio di Ecofurgone. Da sabato, 16 luglio, sarà possibile conferire anche rifiuti ingombranti in occasione del servizio settimanale di Alia Servizi Ambientali SpA, grazie al potenziamento del presidio con un ulteriore veicolo.

Le utenze domestiche del comune di Montespertoli, quindi, dal 16 luglio, oltre a poter prenotare gratuitamente il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio utilizzando il form web presente sul portale https://www.aliaserviziambientali.it/ o contattando il call-center ai numeri 800 888 333 (da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile) oppure 0571 1969333 (da rete fissa e mobile), potranno conferirli autonomamente alla postazione dell’Ecofurgone, ubicata ogni sabato (in orario 7.30-13.30) in via Montelupo 25/27.

Grazie a questo nuovo servizio, gratuito e riservato esclusivamente alle utenze domestiche, i cittadini di Montespertoli possono conferire rifiuti ingombranti come mobili ed arredi in genere, materassi e reti da letto, grandi elettrodomestici, sfalci e potature, rifiuti metallici e RAEE, pallets e bancali, assi da stiro, biciclette, etc.

Potranno, inoltre, essere conferiti vasi e stoviglie in ceramica, rifiuti provenienti da manutenzione immobili svolte in economia (come sanitari, porte, finestre, termosifoni, avvolgibili e infissi in genere fino ad massimo complessivo di 5 pezzi) soltanto dietro consegna agli operatori dell’autodichiarazione scaricabile dal portale di Alia, https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2022/05/MOD1-REC003a_Dich-sostit-lavori-economia-1.pdf, corredata da documento d’identità in corso di validità.

L’accettazione dei rifiuti da parte dell’Ecofurgone e del furgone ingombranti è subordinata alla disponibilità di spazio del mezzo in ordine di arrivo dell’utenza. In caso di un numero elevato di pezzi, di grandi volumetrie o di altre tipologie di rifiuti contattare preventivamente il call-center per indicazioni circa la possibilità e le modalità di conferimento.

Non sono, invece, conferibili, in ottemperanza alla normativa vigente, rifiuti edili da costruzione e demolizione anche se provenienti da attività svolte in economia (macerie, calcinacci, mattonelle, mattoni, tubazioni da edilizia o idraulica in metallo, pvc, HDPE o multistrato, cartongesso, amianto, materiali isolanti, ecc) e rifiuti prodotti da utenze non domestiche, rifiuti speciali provenienti da attività produttive, artigianali e industriali, agricole e connesse, oppure derivanti da riparatori e rivenditori RAEE.).

All’Ecofurgone tutte le utenze domestiche possono conferire liberamente olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici e farmaci scaduti.

Fonte: Alia - Ufficio stampa