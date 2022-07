"Altopascio a Cartoni", notte tra fumetti, musica e animazione

Domenica 31 luglio, a partire dalle 18, a conclusione del "Luglio altopascese 2022", piazza Ricasoli si trasformerà in "Altopascio a Cartoni": un evento gratuito interamente dedicato al mondo dei fumetti e dell’animazione.

L'evento promosso da Comune, Centro commerciale naturale e Avis Altopascio, in collaborazione con lo storico festival del fumetto e dell'animazione "Cartoon Village" e con la media-partnership di Spazio Sigle, RadioAnimati e GamTv, prevede una triade di eventi: alle 18, l’incontro-spettacolo con alcuni mitici disegnatori, doppiatori e cantanti di sigle tv dal titolo "Da grandi cartoons derivano grandi responsabilità"; alle 21, "Altopascio a cartoni" con i saluti istituzionali, presentazione evento e cast; dalle 21.30, il main-event con il concerto Altopascio Anime Night, che vedrà insieme sul palco storici doppiatori e cantanti originali di sigle tv per celebrare la magia dell’animazione giapponese dagli anni ’80 a oggi.

L’appuntamento più atteso della giornata sarà proprio il concerto Altopascio Anime Night che regalerà al pubblico l’emozione di poter conoscere dal vivo le voci italiane più importanti del doppiaggio e delle sigle tv: da Lupin III a Spiderman, da Mazinga a Candy Candy fino a Jeeg Robot, Carletto e i mostri, Gumball, Digimon, Ape Maia e tanti altri. Direttamente dal mondo dei cartoons di ieri e di oggi, nomi d'eccezione come, Stefano Onofri (voce italiana di Lupin III ma anche storico doppiatore di Spiderman e di Gigi la trottola), Douglas Meakin (vocalist originale di sigle come il Grande Mazinga, Candy Candy, Daltanious, Sampei), i Raggi Fotonici (autori e interpreti di sigle per Digimon, Gumball, Ape Maia, Fairy Tail), Mauro Goldsand (autore e interprete di sigle per Chobin e Carletto principe dei mostri).

Allo show prenderanno parte anche i musicisti Andrea e Marco Volpi (chitarrista delle Capsule Corp), alcuni performer tematici, la doppiatrice Cristina Garosi e fumettisti come Barbara Barbieri e Stefano Bonfanti, meglio noti come il leggendario duo Dentiblù, che omaggeranno con i loro disegni live gli eroi dell'animazione nipponica!

"Lo spettacolo inedito - spiegano gli organizzatori - creato appositamente per "Altopascio a Cartoni", prende vita da un'idea visionaria: e se alcuni personaggi dei cartoons si ritrovassero magicamente catapultati fuori dalla tv? E se nel tentativo di tornare dentro al piccolo schermo il telecomando impazzisse sballottandoli avanti e indietro nel tempo? E se l'unico modo per tornare “a casa” fosse attraverso il potere della musica? E se per compiere questa impresa avessero bisogno dell'aiuto del loro pubblico? Non rimane che scoprire come può andare a finire partecipando all'Altopascio Anime Night: domenica 31 luglio, in piazza Ricasoli".

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa