Anello Senza Tempo, Peccioli riscopre il trekking

Un cubo di specchi all'ombra del gigante Presenze ricostruito per dare un nuovo “volto” alla cisterna, rimessa in funzione, di Fonte Mazzola.

Un percorso lungo Le Serre accessibile 24 ore su 24 grazie a una nuova illuminazione con lampade ibride che, grazie all'energia solare, permetteranno di risparmiare fino all'80% di energia.

Un anello che, partendo da via Carraia, si chiuderà grazie a un lavoro di pulizia straordinario del tratto di strada di via Campolungo sotto la terrazza sospesa del Palazzo Senza Tempo.

E, per concludere, un pozzo a fondo valle, in disuso da decenni, rimesso in funzione e che garantirà una fornitura di acqua extra-acquedotto per alimentare una grande area piantumata e diventerà un nuovo suggestivo punto di sosta.

Tutto questo sarà l'Anello Senza Tempo, il percorso circolare di trekking soft che verrà inaugurato il 15 luglio a Peccioli.

Una passeggiata che avrà il suo punto di partenza all'Anfiteatro Fonte Mazzola, scenderà a valle verso Le Serre per poi ricollegarsi, chiudendo l'anello, in via Carraia con un passaggio suggestivo sotto la terrazza sospesa del Palazzo Senza Tempo. Uno dei punti che desteranno più curiosità è sicuramente il rivestimento della cisterna di Fonte Mazzola, un cubo di specchi che renderà i riflessi di luce, in particolare al tramonto, davvero suggestivi.

A fondo valle, circa a metà percorso, è stato completamente rimesso in funzione un pozzo in disuso rivestito a pietre e mattoni con una nuova zona di sosta che si aggiunge a quelle già presenti lungo Le Serre. Pozzo che alimenterà anche un impianto di irrigazione a goccia per una grande striscia di piante che risalirà fino a Fonte Mazzola e sarà composta da una speciale variante di lavanda e rosmarino visibile, in particolare nei periodi di fioritura, anche dalla terrazza sospesa del Palazzo Senza Tempo.

Un Anello Senza Tempo che sarà frequentabile a tutte le ore del giorno e della notte. Questo grazie a un impianto di illuminazione innovativo, ben visibile anche dall'alto, con luci ibride che permetteranno un risparmio di energia dell'80%. Anche perché le luci aumentano la loro intensità in prossimità del passaggio di chi vorrà godersi questo percorso a contatto con la natura.

L'Anello Senza Tempo sarà inaugurato il 15 luglio, al termine dello spettacolo "Constellations" di Nick Payne presentato dal Teatro della Toscana con regia di Debbie Seymour con gli attorni della scuola L'Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino.

Fonte: Comune di Peccioli