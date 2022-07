Da New York a Pisa, studenti italo-americani ricevuti in Comune

Un gruppo di studenti dello Stato di New York è stato ricevuto stamani dal vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue per una visita al Palazzo Gambacorti. Gli studenti partecipano al Programma Ponte che si tiene ormai da 23 anni in Italia (negli ultimi 4 a Pisa) e si rivolge a studenti della Scuola Superiore e dell'Università, provenienti da famiglie di origine italo-americana. Il vicesindaco Bonsangue ha salutato gli studenti, accogliendoli in Sala Baleari dove ha illustrato gli affreschi che appartengono alla storia pisana, ed ha scambiato con loro opinioni sulla città di Pisa, augurando loro un soggiorno piacevole e di interesse per gli studi.

Il Programma è promosso negli Stati Uniti dall'AIAE (Association of Italian American Educators) ed in Italia dall'Istituto Linguistico Mediterraneo di Pisa con borse di studio, di cui una, quest'anno, dedicata alla memoria del Prof. Franco Mosca. La Presidente dell'AIAE, Josephine Majetta Buscaglia, è una Testimonial della Fondazione ARPA e tiene un programma radio alla Radio Hofstra di New York. L'Istituto linguistico Mediterraneo di Pisa è partner nell'organizzazione del soggiorno in cui gli studenti partecipanti possono conoscere la cultura italiana sia durante le lezioni che durante le numerose attività extra scolastiche, come gite, visite ai musei e incontri.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa