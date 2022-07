Diversamente Contadini, continua la sfida solidale per l'autonomia di persone con disabilità

Ha raggiunto il primo obiettivo fissato la raccolta fondi Diversamente Contadini, promossa dai soci Coop attivi sul territorio del Chianti e dall'associazione "Diversamente Eroici", che dal 2018 si adopera per sviluppare opportunità di lavoro a misura di tutti e promuovere esperienze sempre più coinvolgenti per le persone con disabilità, alfine di svilupparne competenze, scoprirne talenti e valorizzare autonomie.

Nel dettaglio il progetto presentato nell'ambito della campagna della Fondazione Il Cuore si scioglie Pensati con il cuore è rivolto a sei persone adulte con disabilità e prevede di svilupparne le autonomie personali attraverso la gestione di un orto e la realizzazione di laboratori creativi.

Ai ragazzi verrà infatti proposto di partecipare alla cura e preparazione di un orto, alla manutenzione di giardini, alla cura degli animali da cortile, mentre nel corso dei laboratori potranno sviluppare abilità manuali e capacità espressive. Le donazioni copriranno le spese per il materiale e per un educatore professionale.

C'è tempo per contribuire fino al 26 luglio, ma visto che il primo traguardo è già stato raggiunto, associazione e soci attivi hanno deciso di rilanciare. Il nuovo obiettivo di 7mila euro, che verranno raddoppiati dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, permetterà di finanziare molte più ore (52 invece di 30) di attività presso un'azienda agricola locale, allungando così il percorso previsto, e di attivare la collaborazione con un'altra azienda agricola del territorio che ha già dato la sua disponibilità.

L'evento a Radda in Chianti

Un importante contributo alla raccolta è arrivato dalla vasta partecipazione alla cena di raccolta fondi che si è tenuta lo scorso sabato a Radda in Chianti. Circa settanta le persone che hanno donato e mangiato insieme, mettendo al centro socialità ed inclusione grazie anche alla collaborazione della Misericordia locale e dell'associazione La Racchetta.

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Ad oggi sono stati finanziati 92 progetti per un totale raccolto di 1.361.261 euro. Il meccanismo prevede che la raccolta fondi, una volta giunta a metà della cifra indicata come obiettivo, venga raddoppiata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Si può contribuire partecipando alle iniziative dei soci attivi, acquistando il prodotto locale legato al progetto, in questo caso i ghiottini e il cioccolato fondente e pistacchio Sirena, e su eppela diversamentecontadini

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa