Morto Eugenio Scalfari, in Toscana raccontò la sua vita per il giornalismo

Tutti i giornalisti italiani devono qualcosa a Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e de L'Espresso, scomparso oggi a 98 anni. Uno dei padri fondatori di un nuovo modo di fare giornalismo, nel 1955 contribuì alla nascita del settimanale L'Espresso, nel '76 uno dei più grandi quotidiani italiani, La Repubblica.

La Toscana e Firenze lo ricordano con un evento in particolare, tenutosi alla Biblioteca delle Oblate ormai quasi 10 anni fa. Nel 2013 per la rassegna Leggere per non dimenticare Eugenio Scalfari presentò il suo libro La paassione per l'etica, un Meridiano dedicato a vita e opere.

Scalfari raccontò del suo rapporto con il giornalismo e con la scrittura, spiegando che il giornalismo è un viaggio fuori da noi stessi per raccontare il mondo, mentre chi scrive un libro fa un viaggio dentro se stesso.

La Toscana lo ha premiato anche con il Premio Capalbio e anche con l'attestato di cittadino onorario di Vinci.

I commenti

Il senatore Dario Parrini appena appresa la notiza della morte di Eugenio Scalfari ha espresso il suo cordoglio con un post su Facebook: “Con la scomparsa di Eugenio Scalfari l'Italia perde un protagonista assoluto della cultura e del giornalismo degli ultimi sessant'anni. Personalmente non dimenticherò mai la grande emozione del 5 maggio 2007, quando in Biblioteca Leonardiana gli consegnai l'attestato di cittadino onorario di Vinci”.