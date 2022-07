Formazione per Neet, anche il Comune di Empoli farà formazione

Il Comune di Empoli è stato ammesso a partecipare al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet da parte dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Cosa significa Neet? L’acronimo inglese, derivante dall’espressione “Not in Employment, Education or Training”, sta a indicare la popolazione tra i 16 e i 35 anni che non studia, non lavora e non frequenta corsi di istruzione o formazione.

L’ANCI ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse da parte di Comuni e Unioni dei Comuni che volessero candidarsi e partecipare al percorso con l’intento di individuare enti locali interessati ad avviare, con il supporto di ANCI, un progetto di formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare progettualità locali innovative, entrando a far parte di un elenco specifico.

E il Comune di Empoli è uno degli ammessi a prendere parte a questo percorso, che servirà a condividere metodologie applicabili per accrescere le competenze specifiche interne, spendibili anche nell’attuale contesto di riferimento legato alle opportunità dell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e utilizzabili come strumento cognitivo utile a strutturare meglio i propri servizi in base ai fabbisogni espressi dalla comunità.

Empoli si è dimostrata particolarmente sensibile riguardo al tema dei Neet: nel 2021 è stato avviato il progetto HUB – Formazione tramite Gamification (di cui alla Det. n. 1365 del 11/12/2020) avente per obiettivo principale il contrasto agli effetti della crisi sociale, aggravata dalla pandemia, sulla fascia di popolazione menzionata creando, con il loro diretto coinvolgimento, un'offerta qualitativamente valida e alternativa ai percorsi classici di lavoro e studio, attraverso una metodologia innovativa denominata Gamification, utilizzata anche per valorizzare la tecnologia non come esclusivo strumento di svago, ma come leva per migliorare le proprie competenze e conoscenze.

I Comuni e le Unioni dei Comuni inseriti nell’elenco dei partecipanti avranno la possibilità di presentare successivamente proposte progettuali, da candidare al cofinanziamento del Fondo Politiche Giovanili in risposta a un successivo avviso pubblico di ANCI dedicato proprio ai progetti di intervento rivolti a giovani NEET.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa