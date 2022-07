Incidente autocisterna-auto, Fi-Pi-Li bloccata a Pontedera

Traffico bloccato in Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita di Pontedera direzione mare per un grave incidente alle 5.

I vigili del fuoco di Cascina e Pontedera, assieme dall'Autogru di Pisa, sono intervenuti per un tir autocisterna che trasportava farina che si è ribaltato. Coinvolta anche un'autovettura che non ha potuto evitare l'impatto.

Il conducente dell'auto é illeso, mentre l' autista del mezzo pesante é stato estratto ed affidato alle cure del 118.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per le operazioni di rimozione dell'autocisterna.

Per chi percorre la FiPiLi si consigliava di uscire a Montopoli per chi va in direzione mare e a Pontedera per chi va in direzione Firenze.