L’aeroporto di Tassignano intitolato al lucchese Giacomo Puccini: approvata mozione

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (mercoledì) ha approvato una mozione presentata dal capogruppo dei 'Popolari e Moderati' Gaetano Ceccarelli con cui si chiede che l’aeroporto di Tassignano venga intitolato al celebre compositore lucchese Giacomo Puccini.

“L’aeroporto di Tassignano per le caratteristiche specifiche delle attività aeroportuali, costituisce una struttura che può rappresentare uno strumento utile, tra gli altri, per diffondere e promuovere a vasto raggio la conoscenza del comune di Capannori e delle sue peculiarità, sia a fini turistici che per quelli connessi alle numerose attività produttive dell’area capannorese e lucchese - afferma il consigliere Gaetano Ceccarelli-. Nonostante la procedura di fallimento che ha interessato la società di gestione dell' aeroporto, le strutture esistenti ed il sedime sul quale si trovano, appartenendo al demanio dello Stato, continueranno anche in futuro ad essere utilizzate in ogni caso come aeroscalo destinato all’aviazione generale, con l'ingresso nella società di un nuovo soggetto gestore. Poichè da parte dell'amministrazione comunale sussiste comunque un interesse all’ottimale funzionamento della struttura aeroportuale, sebbene non sarà presente nella nuova compagine societaria come deliberato dal consiglio comunale e in previsione di un auspicato rilancio sostenibile dell’aeroscalo – conclude Cecccarelli - riteniamo utile ed opportuno intitolarlo ad una personalità lucchese ampiamente riconosciuta nel mondo, come Giacomo Puccini che possa fungere da amplificatore delle potenzialità promozionali dell’aeroporto in favore del territorio capannorese e lucchese“.

La mozione approvata con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza, eccetto il voto contrario di Giuseppe Pellegrini (Lega) impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso ENAC, quale Ente nazionale competente in materia aeroportuale, affinché l’aeroporto di Tassignano sia intitolato a Giacomo Puccini, personalità lucchese tra le più famose nel mondo, quale azione che può senz’altro contribuire in modo ottimale a diffondere la conoscenza di Capannori e della lucchesia a livello europeo e mondiale.

