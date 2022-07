Lavoro, open day per diplomati al Centro per l'Impiego di Empoli

Il Centro per l'Impiego di Empoli in collaborazione con l'Istituto di istruzione superiore Ferraris Brunelleschi e l'Istituto Superiore Statale Enrico Fermi L. Da Vinci organizza un Open Day per diplomati il prossimo lunedi 18 luglio dalle 10 alle 12.30

Al Centro per l'impiego di Empoli Via delle Fiascaie 1, le aziende incontrano le diplomate e i diplomati per opportunità lavorative.

Per partecipare invia una mail a: preselezione.empoli@arti.toscana.it. Per informazioni 05519985056

Fonte: Centro per l'Impiego di Empoli