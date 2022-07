Le Notti dell'Archeologia fanno tappa al Parco di Serravalle

Due date, il 22 e il 28 luglio 2022, altrettanti appuntamenti dedicati alle Conversazioni di archeologia a Empoli. E' la proposta, promossa dal Comune di Empoli e da Empoli Musei con Associazione archeologica Medio Valdarno e cooperativa sociale SintesiMinerva onlus, in occasione de Le Notti dell'Archeologia 2022, a cura della Regione Toscana: il progetto, alla ventiduesima edizione, prevede aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi e aree archeologiche della Toscana.

Le due serate si svolgeranno a partire dalle 21.30 al Green Bar, nell'area del Parco di Serravalle a Empoli. Entrando nel dettaglio, il 22 luglio, l'archeologo Alessandro Berra parlerà di "Un argomento archeologicamente negletto: le coperture degli antichi tetti. Il 28 luglio invece interverrà Michele Bueno, funzionario archeologo responsabile del territorio di Montespertoli per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato: al centro dell'incontro il tema "Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?". Le indagini archeologiche del pozzo etrusco di Nibbiano (Montespertoli, Firenze).

L'ingresso ai due appuntamenti è libero e gratuito.

LA RASSEGNA - Le Notti dell'archeologia sono in programma dal 1 al 31 luglio 2022. Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche. Il ricco programma, che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale, è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, gli orari delle iniziative sono diversificati per favorirne la fruibilità. Tutte le informazioni e il calendario completo delle attività previste sono consultabili cliccando su www.regione.toscana.it/-/le-notti-dell-archeologia-2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa