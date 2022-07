Omicidio Checcucci, confermata la pena in appello a 16 anni

Per l'omicidio di Roberto Checcucci, trovato morto lungo l'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto il 27 settembre 2020, la Corte di Appello conferma la condanna a 16 anni la pena per Luigi Cascino, vicino di casa che ha confessato l'assassinio.

Lo afferma il quotidiano La Nazione. Cascino uccise Checcucci con un coltello e uno svita bulloni. Lo riportò in una memoria scritta, dopo 2 mesi di carcere. L'appello era stato chiesto anche dal pm per riportare la premeditazione del delitto, cosa che la corte ha continuato a non confermare. L'aggravante avrebbe potuto portare all'ergastolo.