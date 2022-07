Onde gravitazionali e suoni cosmici, gli appuntamenti a Cascina e Lajatico

"Le Mappe del Cosmo"

Una serie di appuntamenti all’insegna di scienza, arte e cosmo contribuiranno ad animare l’estate di quest’anno in provincia di Pisa, organizzate e promosse dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo, con il supporto del Comune di Cascina e del Comune di Lajatico: spettacoli e incontri in cui lasciarsi affascinare dalle meraviglie dell’universo e conoscere i ricercatori che lo studiano.

Il primo appuntamento si terrà a Cascina (PI), nel cortile della Banca di Pescia e Cascina, venerdì 15 luglio alle ore 21.15, con le ricercatrici della collaborazione Virgo Pia Astone (Università La Sapienza e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Julia Casanueva (Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO) ed Eleonora Capocasa (APC – Sorbonne Paris Cité). Nella cornice di "Metti una sera a Cascina" ci racconteranno del loro percorso di scienziate, di cosa significa essere "in ascolto del Cosmo", di come funziona l’interferometro Virgo e tanto altro ancora.

Il 19 luglio invece l’appuntamento è a Lajatico (PI), a piazza Vittorio Veneto alle ore 21 per l’evento "Il suono dell’Universo – Dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali e suoni cosmici". Stimolati dalla curiosità coinvolgente di Patrizio Roversi e accompagnati dal sound design di Massimo Magrini, il direttore di EGO Stavros Katsanevas e Wanda Diaz Merced, leader mondiale nella sonificazione dei dati astronomici, ci condurranno letteralmente ad ascoltare il Cosmo. E ci spiegheranno perchè siamo sempre più in grado di ascoltare, oltre che scrutare il Cosmo, anche grazie alle straordinarie antenne gravitazionali, come Virgo, che captano i segnali generati da buchi neri o stelle a miliardi di anni luce dalla Terra.

Ancora Cascina sarà la location ospiterà il terzo appuntamento estivo di EGO: lo spettacolo, per due voci e una matita, "Le Mappe del Cosmo", che andrà in scena il 4 agosto nel cortile della Biblioteca Comunale di Cascina. Diana Hobel, Marco Sgarbi e i disegni di Gabriele Peddes lo spettacolo vi farà scoprire le storie di scienziati e scienziate che hanno rivoluzionato la nostra visione dell’universo, dal Big Bang alla scoperta delle pulsar, fino alla rivelazione delle onde gravitazionali.

Ultimo appuntamento sarà nell’ultima settimana di Settembre a Pisa nel giardino della Nunziatina per un altro evento all’insegna della contaminazione dei linguaggi e del dialogo tra arte e scienza in corso di costruzione.

Fonte: Ufficio stampa