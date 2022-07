Reality Bites Festival, ultimo weekend con Post Nebbia e Mobrici

Il nuovo che avanza, musicalmente parlando, è qua: Mobrici, Post Nebbia, Erio, Marta Tenaglia, Alex Fernet sono i protagonisti dell’ultimo week-end del Reality Bites Festival, da venerdì 15 a domenica 17 luglio a Massarella, Fucecchio (Firenze), nell’ambito della Sagra della Zuppa.

Tre serate rigorosamente a ingresso libero che prendono il via venerdì 15 con il concerto dei Post Nebbia: il nuovo lavoro “Entropia Padrepio” segue il successo di “Canale Paesaggi” che li ha incoronati rivelazione della scena indipendente italiana, e alza ulteriormente l’asticella. Apre Alex Fernet, tra modern funk e nu boogie.

Sabato 16 è la volta di Erio, artista eclettico e innovativo già noto per la partecipazione a X-Factor 2021: la sua voce suadente vola su un mix di atmosfere notturne e dolci melodie, rhythm and blues e soul pop. Perfetto il connubio con Marta Tenaglia, l’altra ospite della serata, in tour per farci ascoltare l’album “Guarda dove vai”, nel segno del nu soul.

Il gran finale di domenica 17 luglio è affidato all’ex Canova Mobrici, che da solista ha forgiato un gioiello di album, “Anche le scimmie cadono dagli alberi”, perfetta sintesi tra pop e cantautorato. C’è spazio anche per una gloria locale, i Bonton, vent’anni e oltre di attività nel segno di un italico brit-pop.

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

Info www.contradamassarella.com - www.realitybitesfestival.it e sui social dei siti.