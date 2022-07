Rinviato a data da destinarsi il concerto di Allevi a Massa

Il concerto di Giovanni Allevi in programma domenica 31 luglio in Piazza Bad Kissingen a Massa è stato rimandato a data da definirsi.

Nei giorni scorsi il compositore ha annunciato la malattia direttamente sui social.

“Appena uscita la notizia, ci siamo confrontati continuamente con la produzione per lasciare “una strada aperta” nel caso il maestro Allevi avesse avuto la forza e la voglia di suonare per noi all’alba e ieri abbiamo ricevuto l’ufficialità dell’annullamento della data di Massa”, dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica. “In maniera congiunta, abbiamo quindi deciso di rimandare il concerto a data da definirsi, appena ci saranno le condizioni per farlo. In qualsiasi momento, l’amministrazione comunale sarà pronta ad ospitare il grande compositore che ha cambiato il volto della Musica Classica. A lui vanno i nostri auguri più sentiti per una pronta guarigione”.

Fonte: Ufficio Stampa