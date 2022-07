Sandwich con Hummus di ceci, sgombro e pomodoro

Buongiorno oggi ringrazio Roberto un 16enne che mi ha mandato la sua ricetta dei Sandwich. La mamma gli prepara l'hummus e il resto lo fa da sé. Non solo uno spuntino è molto di più, un vero pasto fuori porta, per il lavoro, per il tempo libero.

I ceci potete prepararli voi oppure comprarli già cotti, anche lo sgombro potete cucinarlo fresco oppure comprarla sott'olio.