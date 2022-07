Sfratti Firenze, la sinistra: "Quasi 800 alloggi Erp vuoti"

Casa SpA ci ha dato in queste ore i dati aggiornati degli alloggi ERP liberi da inquiline e inquilini: sono 796, in cui rientrano ovviamente una percentuale riservata all'emergenza abitativa, mentre gli altri sono in attesa di interventi di ristrutturazione. A febbraio 2022 erano 758, quindi oggi ci sono più case vuote del Comune di prima.

Guardando ad alcuni mesi fa questi erano gli ordini di grandezza: 247 da ristrutturare con fondi individuati o con lavori in corso, 387 da ristrutturare con fondi da identificare, 124 disponibili (da assegnare, in corso di assegnazione, o con anomalie varie).

A questi numeri, vogliamo aggiungere quelli forniti dal Ministero dell'Interno sui provvedimenti di sfratto emessi in provincia di Firenze nel corso del 2021. Sono aumentati del 155,56%. Nel nostro Comune sono stati 83 per finita locazione e 458 per morosità o altra causa. Totale: 541. Aumentano anche le richieste di esecuzione e gli sfratti eseguiti (160, + 28%). E c'era il blocco per la situazione pandemica.

Infine le domande per il nuovo bando ERP. La graduatoria provvisoria conta 2.660 nuclei aventi diritto, con un elenco provvisorio degli esclusi composto da 575 nuclei. Quanti di questi rimarranno in perenne attesa?

Come giustamente rilevato dal SUNIA su StampToscana di ieri, c'è inoltre il bisogno abitativo di chi non viene intercettato dalla fascia ISEE o di chi rinuncia anche semplicemente a chiedere di vedere rispettato un proprio diritto.

Mentre il Sindaco si vanta dei flussi turistici tornati a livelli pre-pandemia, c'è un tessuto impoverito di disperazione sociale di cui non ci sembra che questa Amministrazione voglia farsi carico.

Dove sono finite le richieste del Consiglio comunale di nuovi investimenti per recuperare immobili da destinare a nuovi alloggi ERP? Dov'è la lotta politica nei confronti del Governo per vedere realizzato un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica in tutto il Paese?

La Giunta e il Sindaco continuano a ritenere normale avere quasi 800 alloggi ERP non utilizzati?

Riteniamo che ci sia un'emergenza non più rimandabile sul piano politico.

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, Sinistra Progetto Comune