Toscana Atletica ottiene l'argento agli Juniores di Rieti

Due prestigiose medaglie d’argento per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti ai campionati italiani Juniores individuali su pista di Rieti, disputati il 9 e 10 Luglio scorsi, conquistate da Matilde Carboncini e Greta Settino.

Entrambe le atlete hanno mancato di un soffio il primo posto: Matilde Carboncini nelle prove multiple, è infatti rimasta in testa fino all’ultima gara ed è stata superata dalla favorita della vigilia, comunque un anno più grande rispetto all’atleta empolese, che ha quindi chiuso al secondo posto. Greta Settino, invece, ha disputato uno splendido 5000 classificandosi seconda in volata per soli 59 centesimi.

Altri risultati importanti sono venuti da Gaia Pianigiani, quarta nel salto in alto che, dopo aver passato alcuni mesi in Irlanda per studio, è tornata ai suoi livelli nell'occasione più importante saltando un ottimo 1,72;

Bene anche Camilla Rossi, con il decimo posto nei 200 con 24.81 e Alice Senesi, 11esima nei 5000 con 18.34.28.

Meritano una menzione speciale le due staffette: la 4x400, composta da Gaia Armandi, Marta Bucalossi, Camilla Rossi e Matilde Carboncini, vera sorpresa dell’anno della società empolese, ha corso in 4.00.66, miglior tempo dell’anno, che è valso un sorprendente settimo posto finale.

Bene anche la 4x100 (composta da Margherita Conti, Marta Bucalossi, Eleonora Matteucci e Matilde Bargellini), con le atlete che hanno corso per la prima volta insieme solo una settimana fa, e sono comunque riuscite a migliorare il proprio tempo di circa un secondo classificandosi al 16 posto in 50.85.

Fonte: Toscana Atletica Empoli