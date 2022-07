Trasporto sanitario, tariffe al palo e associazioni in difficoltà secondo Galletti (M5S)

La Giunta Regionale ha risposto all’interrogazione urgente del Movimento 5 Stelle che chiedeva conto del mancato adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni offerte nella provincia pisana da Croce Rossa Italiana, A.N.P.As e le Misericordie. Nonostante la crescita dei servizi che forniscono da anni alla cittadinanza, in termini di numero e di costi, il tariffario dei rimborsi è fermo al 2005 e il rincaro dell’energia e del carburante ha accelerato una situazione economicamente insostenibile. Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale commenta così:

“Siamo decisamente insoddisfatti dalla risposta della Giunta a riguardo degli aggiornamenti sulle tariffe per le associazioni di volontariato - afferma Galletti -, se davvero la questione fosse “ampiamente attenzionata e costantemente monitorata”, come si spiega che dal 2005 ad oggi non si è mosso un dito per allineare le tariffe al costante aumento dei costi complessivi, di cui quello sui carburanti è solo la goccia che ha fatto traboccare, anzi, rompere il vaso fragile delle associazioni di volontariato?” si domanda la Cinquestelle.

“È troppo facile - attacca - limitarsi a una pacca sulla spalla per ringraziare le associazioni del sostegno che non hanno mai fatto mancare, neanche in piena pandemia, per poi liquidarle con un “ce ne stiamo già occupando”. Prevedendo la risposta inadeguata all'interrogazione, abbiamo già presentato una mozione da discutere in via prioritaria nella prossima

seduta di Aula, condivisa con le associazioni con le quali ci siamo incontrati la scorsa settimana: non saranno più accettate altre dilazioni di tempo".