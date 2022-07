Treni, contributo straordinario di 950mila euro per sicurezza linee Sinalunga-Arezzo-Stia

Un contributo di 950mila euro da parte della Regione per la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti sulle linee ferroviarie Arezzo-Stia ed Arezzo Sinalunga gestite da La Ferrovia Italiana Spa (LFI).

La giunta di Palazzo Strozzi Sacrati ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli con cui si predispongono gli interventi per continuare a garantire la sicurezza del servizio di trasporto pubblico

“Interveniamo ancora una volta su questa linea – spiega l’assessore Baccelli-. Ad aprile scorso avevamo stanziato, su richiesta del gestore, una somma analoga. La sicurezza viene prima di tutto e dobbiamo necessariamente intervenire nuovamente. Il contratto di servizio che ci lega a Rfi prevede già risorse destinate alla manutenzione . Ma queste non riescono a coprire l’intero importo dell’intervento. Per questo è stato richiesto un finanziamento aggiuntivo e straordinario della Regione che è proprietaria dell'infrastruttura. E nell'ottica della Toscana diffusa e della sostenibilità – prosegue Baccelli-, le linee periferiche sono altrettanto importanti. Devono essere sicure ed efficienti per essere in grado di servire anche i borghi più piccoli che devono essere comodamente raggiungibili”

Entrando nello specifico gli interventi riguardano il rialzamento delle banchine di imbarco dei viaggiatori del primo binario della stazione di Subbiano e della fermata di Capolona; l’adeguamento dell’apparato centrale elettrico (ACEI) e una nuova configurazione dell'apparato centrale e calcolatore multi stazione (ACCM) della stazione di Badia al Pino-Civitella Val di Chiana; saranno sostituiti i pali traziano elettrica e risanati i basamenti nella tratta Giovi-Subbiano della linea Arezzo-Stia. I basamenti infatti presentano lesioni importanti che potrebbero compromettere la stabilità dei pali di trazione con conseguenti problemi di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria. Il contributo della regione servirà anche alla manutenzione strordinaria del camminamento pedonale della stazione di Bibbiena che attualmente versa in pessime condizioni.

Gli interventi saranno eseguiti entro quest’anno.