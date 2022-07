Ufficio immigrazione, aperture straordinarie a Firenze

Al fine di favorire l’attivazione e la consegna dei permessi di soggiorno, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha organizzato per le giornate di lunedì 18 luglio e venerdì 22 luglio 2022, due aperture straordinarie dei propri sportelli, presso i quali sarà possibile presentarsi anche “senza appuntamento”.

Gli utenti potranno recarsi presso l’Ufficio Immigrazione di via della Fortezza n. 17 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e, dopo aver ritirato il tagliando numerico secondo l’ordine di arrivo e fino al numero consentito per l’espletamento dell’attività giornaliera, saranno avviati agli sportelli per le procedure di ritiro del proprio permesso.