Use Rosa Scotti, entra in squadra la guardia Federica Merisio

Accanto ad Irene Ruffini c’è ora un’altra diciannovenne pronta a proseguire nel suo percorso di crescita tecnica. Si tratta di Federica Merisio, guardia, che arriva in prestito da Geas Sesto San Giovanni. Classe 2003, cresciuta nel settore giovanile del club lombardo, ha figurato l’anno scorso nel giro della prima squadra ed ora scende in A2 per cercare di fare esperienza e, soprattutto, dare il proprio contributo all’Use Rosa Scotti.

"Federica si è distinta anche alle recenti finali nazionali Under 19 – spiega coach Alessio Cioni – l’ho vista giocare nel campionato scorso nei minuti che si è ritagliata in prima squadra e mi è sempre piaciuta molto. È una ragazza che vede il gioco, sa passare la palla e, soprattutto, ha margini enormi di miglioramento. Per questo credo che un campionato qui a Empoli non possa che farle bene consentendole di esprimere tutto il proprio valore".

Benvenuta a Empoli, Federica.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa