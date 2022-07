Antenne, alla Riserva dell'Orecchiella giornata divulgativa sugli insetti

Sabato 16 Luglio, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca organizza, presso la Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, una giornata divulgativa sugli insetti in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano dal titolo “Antenne”.

Si tratta di uno spazio aperto al pubblico per parlare di foreste, insetti e naturalmente di uomini. Le foreste gestite secondo responsabilità e rigorosi criteri di sostenibilità sono in grado di fornire al genere umano una pluralità di servizi ecosistemici, ossia benefici materiali e immateriali quali supporto alla vita, approvvigionamento, regolazione e cultura. Garantire un buon stato di salute agli ecosistemi forestali permette di aumentarne la resilienza e la resistenza al cambiamento climatico in atto e quindi anche alla qualità della nostra vita. Ma qual'è lo stato di salute delle nostre foreste? Cosa chiediamo oggi alle foreste? A cosa servono gli insetti forestali? Cosa viene fatto per minimizzare gli effetti del cambiamento climatico ? Ne parleranno, a modo loro, Giovanni Carotti, entomologo (studioso ed esperto di insetti) e Silvano Scaruffi, scrittore.

L’iniziativa si svolgerà presso la sala convegni del Centro Visitatori della Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella dalle ore 15.30 alle ore 17,00.

Presso il Centro Gaia è prevista anche l’apertura della mostra fotografica dal titolo “Attimi di parco” a cura di Paolo Torre. Da molti anni attento ed affezionato frequentatore del territorio dell’Orecchiella, vanta numerosi premi nel settore della fotografia naturalistica e molte delle sue foto hanno ricevuto segnalazioni nei principali concorsi nazionali ed internazionali. Con questa esposizione vuole mostrare al pubblico una scelta degli scatti di quaranta anni di attività, tra appostamenti fin dalle prime ore del giorno a escursioni in notturna che gli hanno permesso di cogliere i dettagli più segreti ma senza interferire con i naturali ritmi del bosco. La mostra rimarrà aperta con ingresso gratuito dal 16 al 24 luglio dalle ore 10 alle ore 17,30.

