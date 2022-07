Arena Estiva, cosa bolle in pentola a Castelfiorentino

Teatro, Cinema, Negozi aperti e Tombola “sotto le stelle”. Proseguono anche la prossima settimana gli eventi all’Arena estiva e nel centro storico di Castelfiorentino, che saranno aperti lunedì sera dal secondo appuntamento della rassegna “Il Teatro fuori dal Teatro” promosso dalla Fondazione Teatro del Popolo. “Le ragazze di San Frediano” è lo spettacolo in programma lunedì 18 luglio (ore 21.30 ingresso 10 euro, ridotto soci coop 8 euro) una favola moderna ispirata a uno dei più noti romanzi di Vasco Pratolini, con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, le cui vicende si snodano in un quartiere della città di Firenze che diventa il vero protagonista del racconto.

Martedì 19 luglio (ore 21.30, ingresso 3 euro) serata all’insegna del Cinema “sotto le stelle” con la proiezione del film “Un eroe”, diretto da Asghar Farhadi, che ripercorre la storia di Rahim (Amir Jadidi) in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare.

Mercoledì 20 luglio (dalle 21.00 in poi) negozi aperti per “Castello Summer”, la rassegna promossa dall’associazione del CCN “Tre Piazze” (eventi gratuiti). In tale occasione, oltre agli aperitivi e al birrificio in Piazza Gramsci, farà la comparsa l’APE itinerante di “Marta tutta panna” con il suo gelato ambulante, mentre le vie del centro saranno animate dalla street band “Cambria Funky Style”: uno spettacolo musicale itinerante, accompagnato dai trampolieri. In Piazza Gramsci ci sarà una dimostrazione di “street art”, mentre all’arena estiva largo alla Compagnia “Contrad’Arte” che proietterà lo spettacolo “Che il Ciel ci aiuti”, andato in scena al Teatro del Popolo (ingresso gratuito).

Giovedì 21 luglio appuntamento con la “Tombola by night”, che non mancherà di riservare generosi premi e sarà accompagnata come di consueto da qualche battuta “mordace” abbinata ai numeri estratti.

Sabato 23 luglio (ore 21.30, ingresso 3 euro) una nuova proposta cinematografica: “Raya e l’ultimo drago”, film d'animazione diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, ambientato nell'immaginario regno di Kumandra abitato da un'antica civiltà. La storia narra che cinquecento anni prima umani e draghi vivevano insieme in pace e in amicizia, fino a quando la minaccia dei terribili mostri Druun ha fatto si che i draghi sacrificassero le loro vite per proteggere l'umanità.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa