Arrestati agenti della municipale, il sindaco Baroncini: "Addolorato per la situazione"

Un giorno dopo la notizia dell'arresto del comandante della polizia municipale di Montecatini Terme Domenico Gatto e di altri due agenti, interviene il sindaco Luca Baroncini con un post su Facebook.

"L’attività della Polizia Municipale di Montecatini Terme va avanti a testa alta con il quotidiano lavoro delle donne e uomini del comando al servizio del territorio.

Non posso giudicare ciò che è accaduto perché ci sono indagini in corso e perché non conosco i fatti e gli atti delle stesse.

Dal punto di vista umano, per mia caratteristica, non sono abituato a 'scaricare' le persone, tantomeno uomini che lavorano per questo ente da diversi anni e che conosciamo anche personalmente. Sono addolorato e capisco la situazione emotiva che stanno vivendo tutte le persone coinvolte a vario titolo e i loro familiari, cui va un mio abbraccio, con l’auspicio che sia fatta celermente chiarezza. Al tempo stesso ripongo totale fiducia nel lavoro della magistratura e della procura di Pistoia.

Dal punto di vista amministrativo sono già da stamattina presto al lavoro per predisporre tutte le misure necessarie per far proseguire senza alcuna interruzione il servizio offerto dalla nostra Polizia Municipale".