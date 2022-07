Tornano in funzione gli ascensori del Cencione a San Miniato

Abitanti di San Miniato segnatevi la data: 16 luglio 2022. Quel giorno ripartiranno gli ascensori della Valle del Cencione. A distanza di tre mesi dallo stop dall'agenzia del Ministero dei trasporti, il collegamento tra la città e il parcheggio viene ripristinato. Sabato 16 luglio torna in funzione l'ascensore nel bastione.

"Abbiamo ricevuto il via libera dall'agenzia ministeriale e finalmente l'attività degli ascensori può riprendere regolarmente - commenta il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. In questo arco di tempo abbiamo monitorato la situazione per cercare di accelerare i tempi, dato che, senza il via libera, non potevamo far ripartire l'impianto, anche mettendo a disposizione della cittadinanza e dei visitatori, una serie di bus navetta che hanno, in parte, alleggerito le difficoltà. Abbiamo cercato di velocizzare il più possibile i tempi per ottenere il permesso alla riapertura, sapendo molto bene le difficoltà a cui andavamo incontro, soprattutto nel periodo estivo, quando il centro si riempie e ci sono moltissime attività. Adesso possiamo tornare alla normalità e lo facciamo in uno dei periodi più importanti dell'anno per la nostra città".

L'ascensore è rimasto 'fermo' tre mesi perché dovevano essere sostituiti funi e argani degli impianti di sollevamento. Questo stop ha causato critiche da parte della cittadinanza di San Miniato e non solo, ma adesso si torna alla normalità.

"Il servizio di bus navetta aveva lo scopo di mantenere vivo il collegamento tra il parcheggio e il centro storico, ben consapevoli che i disagi, almeno in parte, sarebbero comunque restati - spiega ancora il sindaco -. I lunghi tempi di attesa sono stati indipendenti dalla nostra volontà, anzi, come amministrazione, abbiamo sollecitato più volte A.N.F.I.S.F.A. per arrivare a una risoluzione. E finalmente adesso riusciamo a garantire il rientro in funzione degli ascensori, in un momento dove le attività del centro storico crescono e i turisti tornano a girare per le nostre strade".