Bicicletta da oltre 1500 euro rubata a Firenze: recupero record della Municipale

Una mountain-bike rossa rubata e recuperata a tempo di record dalla Polizia Municipale che ha denunciato l’uomo che ne era in possesso e restituito il mezzo ai proprietari. È successo mercoledì nel primo pomeriggio. Gli agenti del corpo di guardia di Palazzo Vecchio guardando le immagini delle telecamere hanno assistito in diretta al furto di una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere di via della Ninna. Il ladro ha rotto la catena che assicurava il mezzo alla struttura per poi darsi alla fuga. Gli agenti hanno quindi avvisato le pattuglie in servizio indicando le caratteristiche della bicicletta (un mezzo molto particolare nella forma, nel colore e negli accessori). E la ricerca dopo poco ha dato esito positivo.

La mountain-bike era in possesso di un cittadino straniero che ha raccontato di averla acquistata poco prima da un suo connazionale per 60 euro. A questo punto per ritrovare il proprietario, gli agenti hanno messo un cartello sulla rastrelliera da dove la bici era stata sottratta: la mountain-bike era incatenata insieme ad altre tre biciclette e questo faceva supporre che si trattasse di mezzi appartenenti a un gruppo. Nel cartello l’avviso di presentarsi al corpo di guardia dove, intanto, erano state portate anche le altre biciclette ormai non più assicurate alla rastrelliera. A metà pomeriggio si è presentata una famiglia di nazionalità britannica che ha riconosciuto la mountain-bike.

Dal loro racconto è emerso che la bicicletta, del valore dichiarato di 1.500 sterline, era stata lasciata insieme alle altre alle 11.30 nella rastrelliera e che da via della Ninna la famiglia aveva proseguito a piedi in centro. La mountain-bike è stata restituita al proprietario che ha presentato denuncia. L’uomo trovato in possesso della bici rubata, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi denunciato per ricettazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa