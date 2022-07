'Caro lettore, ti scrivo', il progetto a Empoli: come partecipare

‘Caro lettore, ti scrivo’, un progetto nato a dicembre 2020 nel bel mezzo della pandemia, promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, con l’obiettivo di disseminare lettura e letteratura, recapitando brani, lettere, racconti, pagine di un diario anche come regalo, direttamente a casa dei lettori e affezionati nella cassetta della posta.

Ecco che l’arrivo del postino è tornato ad essere un tempo di piacevole attesa, e la buchetta delle lettere un luogo di sorprese, da aprire a fine giornata per vedere se è arrivata qualche lettera speciale.

Nella propria cassetta postale, dove solitamente vengono imbucate bollette, pubblicità o brutte notizie, si potrà trovare, invece, brani scelti dalle bibliotecarie e bibliotecari, in una veste grafica che richiamerà le lettere scritte “di pugno”, che renderà questa esperienza ancora più evocativa e con un altro sapore.

I brani selezionati potranno essere di vario genere: d’amore o di avventura, vicende autobiografiche, aforismi, poesie o solo incipit di storie che potrebbero stuzzicare la fantasia dei lettori e attenderli quindi in biblioteca per essere continuate.

COME PARTECIPARE - Incuriositi dall’iniziativa? Contattare il numero 0571 757840 o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it e chiedere di essere iscritti al servizio.

Si ricorda che è riservato ai residenti o domiciliati nei Comuni della rete interbibliotecaria REA.net (http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net).

Indicare nella mail nome, cognome e indirizzo del destinatario.

E c’è di più! Se invece si pensa a un regalo, la biblioteca comunale preparerà per voi una gift card che potrà essere stampata o inviata a chi riceverà la sorpresa, il quale dovrà soltanto accettare e confermare il proprio indirizzo.

Per informazioni è sempre utile contattare il numero 0571 757840, oppure, inviare una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it.