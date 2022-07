'Che trambusto il tredici agosto', spettacolo a Fucecchio

Una nuova occasione di divertimento a Fucecchio grazie agli appuntamenti teatrali proposti dalla nona edizione della rassegna “Commediando sul Poggio”. Martedì 19 luglio doppio evento: alle ore 21,30 andrà in scena la commedia brillante in due atti di Valerio di Piramo intitolata “Che trambusto il tredici agosto”, alle 21 invece sarà presentato il libro “Leonardo - presagi dal futuro”, un romanzo d’avventura scritto dallo stesso Valerio Di Piramo e da Cristian Messina, che naturalmente saranno presenti alla serata. La Compagnia teatrale Amici del Poggio e l'Associazione Teatrale Fucecchiese sono protagoniste ogni estate di una rassegna teatrale che negli anni sta riscuotendo un successo sempre maggiore e che vede protagonisti sul palco molti attori locali. Anche in questa occasione la comicità e il sarcasmo la faranno da padroni allietando la serata del pubblico che assisterà allo spettacolo nello stupendo scenario rappresentato dal Poggio Salamartano, nel cuore del centro storico di Fucecchio.

Maggiori informazioni scrivendo a amicidelpoggio@gmail.com oppure chiamando il numero 334 6822258.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa