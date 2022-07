Colpo in banca a Camaiore: rapinatori disarmati in fuga con 3mila sterline

Paura a Lido di Camaiore, dove verso le 13 quattro banditi con il volto nascosto da parrucche e mascherine sanitarie, hanno messo a segno una rapina all'interno della banca Bpm in viale Colombo. I malviventi non erano armati ma hanno minacciato verbalmente i cinque dipendenti presenti; le intimidazioni hanno avuto successo e i quattro si sono dati alla fuga con 3.000 sterline e un telefonino cellulare di una bancaria, per poi scappare senza colpo ferire. I carabinieri della stazione di Lido di Camaiore e della sezione radiomobile di Viareggio stanno conducendo le indagini per individuare tracce e impronte lasciate dai malviventi.