Concerti rovesciati, il trio Komè al tramonto a San Miniato

Musica popolare dal mondo con i Komè per il secondo “concerto rovesciato” del 2022. Appuntamento per mercoledì 20 luglio alle 19 in un giardino sonoro segreto (l'esatta ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) fra le colline di San Miniato.

In un luogo suggestivo e circondati da familiari ulivi, al tramonto, i Komè proporranno un viaggio musicale verso l'America latina, dal titolo Per piacere. I Komè sono un nuovo trio di musicisti poliedrici compsoto da Chiara Salvadori (voce), Marcello Melighetti (chitarre) e Michele Lovito (percussioni). La serata sarà arricchita da altra sorprese sonore e interventi musicali a cura dell'associazione Canto rovesciato.

I Concerti rovesciati sono un progetto che unisce natura, musica popolare e socialità. Dopo i Komè sarà la volta delle MiLi MiLi, il 2 agosto sulle colline di Vinci, con i canti dei popoli dell'est e del sud Europa; il 25 agosto vicino a Empoli incontreremo Marylin Tucker e Paul Wilson, direttamente dal Devon (Inghilterra), per un tuffo nella musica folk inglese; infine il 7 settembre, in un giardino di Casciana Terme, ascolteremo i Kalò Taxìdi con il loro repertorio greco e mediterraneo.

Entara libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati.

Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917

L'iniziativa è promossa dall'associazione Canto rovesciato, attiva nel campo della musica popolare in stretto contatto con la natura: fra le proposte estive dell'associazione troviamo anche gli aperitrekking - che uniscono musica, passeggiate in natura e brindisi conviviali – o alcuni seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline.