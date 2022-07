Concorso letterario 'Il pane e le rose': ecco chi accede alla finale

Il Premio Letterario “Il pane e le rose” dedicato al tema del lavoro è arrivato alla fase finale. La prima edizione del Premio, promosso e organizzato dal MMAB grazie anche al co-finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche Giovanili, ha visto in gara 38 racconti provenienti da ben 12 regioni d’Italia: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto, oltre naturalmente alla Toscana, che raggiunge la vetta di 17 racconti di autori del proprio territorio. Maggioritaria la partecipazione femminile, con 23 racconti scritti da donne e 15 da uomini.

Ecco quindi i 9 finalisti in ordine alfabetico per cognome:

Anna Bertozzi - "Agrumi marci, mani stanche"; Matteo Ciolli - "Ambrogio - numero di matricola 108712"; Greta Joyce Fossati - "Tempo indeterminato"; Valentina Giusti - "Dietro uno schermo"; Francesco Marchi - "Il singhiozzo"; Francesco Nasi - "Psico-terapia"; Dario Picchiotti - "TRAVOLTI DA INSOLITI CONTRATTI NEL TORBIDO MARE DEI CCNL"; Andrea Scarselli - "Undici"; Gabriel Antonio Videtta - "La marea del girasole nero".

Sabato 16 luglio alle 21.00 saranno pubblicati sul Blog della Biblioteca gli incipit di tutti i racconti finalisti in modo da consentire al pubblico dei social di votare il proprio incipit preferito grazie ai sondaggi nelle storie della pagina Instagram del MMAB, da martedì 19 a giovedì 21 luglio. Il 28 luglio, durante la premiazione, sarà quindi proclamato il vincitore del “Social Incipit Contest” che avrà in premio l’aperitivo all’Art Pokè, copromotore dell’inziativa, la sera della premiazione.

Giovedì 28 luglio alle 19.00, infatti, il MMAB proprone un aperitivo letterario in collaborazione con l’Art Pokè in compagnia del Presidente di Giuria, lo scrittore e traduttore Alberto Prunetti, che sarà a disposizione per il firmacopie dei propri libri e per conversare con il pubblico. Alle 21.00, invece, inizierà la cerimonia vera e propria, alla presenza dell’Assessora alla Cultura Aglaia Viviani e degli altri componenti della giuria: verranno proclamati i vincitori, lette le motivazioni della giuria e consegnate le targhe celebrative. Il primo premio, lo ricordiamo, è pari a 700 euro per la categoria B dei maggiorenni, e 300 euro per la categoria A dei minorenni. Premi in denaro anche per secondi e terzi classificati.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa