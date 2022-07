Crisi di governo, Confindustria Toscana: "Preoccupati per gli sviluppi politici nazionali”

“Siamo stupiti e molto preoccupati per gli sviluppi politici che hanno portato alla rottura della coalizione di maggioranza. L’emergenza del contesto internazionale, con la crisi innescata dal conflitto in Ucraina, che sta producendo importanti effetti negativi anche sulle nostre imprese, e gli impegni assunti dal Governo con il Paese richiedono il massimo senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche”. A dirlo è il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi che si unisce alle preoccupazioni espresse dal sistema confindustriale italiano sull’attuale situazione politica nazionale.

“Siamo in una fase critica con i rincari energetici e delle materie prime che stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema produttivo, l’inflazione che è tornata a correre erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori e le tensioni sui mercati. Per questo auspichiamo che l’azione del Presidente Draghi prosegua per il bene del Paese, delle imprese e delle famiglie italiane. Abbiamo di fronte obiettivi troppo importanti, dall’implementazione del PNRR, alla legge di bilancio 2023, alle riforme strutturali e non possiamo permetterci alcuna battuta d’arresto”.

Fonte: Confindustria Toscana - Ufficio Stampa