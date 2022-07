Etrusca, ufficiale: Tozzi rimane

Sarà la quarta stagione sotto la Rocca per Luca Tozzi, ala di 200 cm per 93 Kg, classe '99 come il numero che porta sulla maglia, sanminiatese di nascita ma cresciuto cestisticamente nelle giovanili dell'ABC Castelfiorentino. Idolo del pubblico biancorosso, ha ricambiato la fiducia della Società sposando per un'altra stagione il progetto Etrusca.

Nonostante la giovane età ha saputo infiammare il pubblico locale con le sue giocate di classe, ma anche con lo spirito di sacrificio e l'attaccamento alla maglia che ha dimostrato in questi anni, diventando un caposaldo della franchigia: secondo assoluto per punti fatti in Serie B in maglia Etrusca (1.089), quarto per presenze (96) quarto per falli subiti (298), terzo per canestri realizzati da due punti (337) e quarto per quelli da tre punti (76), quinto per tiri liberi realizzati (187), secondo per rimbalzi difensivi catturati (357) e quarto per rimbalzi totali (461).

“Innanzitutto sono dispiaciuto per le partenze… Edo, Ben, Mastro, Lafa e Giulio sono stati per me (e non solo!) grandi compagni di squadra. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti e grazie a loro sono cresciuto sia come giocatore che come uomo. A loro voglio dire un grande grazie e un in bocca al lupo per il futuro!

Sono estremamente felice di rimanere in quella che ormai è casa! Sono emozionato e stimolato per questi cambiamenti importanti, nuovi giocatori e campionato agguerrito. Sarà importante fin da subito fare gruppo, creare la chimica che ha sempre contraddistinto San Miniato.

Sarà un campionato difficile, ma sono sicuro che con il duro e assiduo lavoro in palestra potremmo fare grandi cose! Sono carico e non vedo l’ora di iniziare!!!

Il calore e il tifo che il pubblico ci ha offerto durante l’anno ci ha dato tanto e mi auguro che anche quest’anno possa fare altrettanto. Forza Etrusca!”

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa