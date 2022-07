Identificato dai carabinieri il cadavere ritrovato in Arno

Il cadavere ritrovato in Arno appartiene a un 26enne di origini albanesi. I carabinieri hanno dato un'identità al corpo trovato mercoledì 13 luglio nel fiume vicino all'argine di Lungarno Ferrucci.

Per l’identificazione i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Firenze sono riusciti a rendere utilizzabili le impronte del corpo trovato già in stato di decomposizione dovuta al tempo trascorso nell’acqua del fiume.

Dalle impronte è stato poi possibile rintracciare un riscontro nella banca dati dattiloscopica delle forze di polizia che ha restituito come risultato il nome dell’uomo, in passato fotosegnalato per alcune denunce per reati di minore entità.

Secondo i militari il decesso non sarebbe avvenuto per traumi, ma verosimilmente per annegamento. I carabinieri continueranno ad eseguire accertamenti e attività investigative finalizzate a riscostruire le circostanze che hanno determinato la caduta in acqua del soggetto identificato.