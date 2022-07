Fosdinovo accoglie alta velocità e fibra ottica

La fibra ottica, e con lei la possibilità di connettersi ad alta velocità alla rete mondiale, arriva a Fosdinovo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo, che ha partecipato ad una conferenza stampa per presentare l’avvio dei lavori insieme al sindaco Camilla Bianchi.

L’intervento sarà eseguito da Open Fiber e riguarderà un totale di 1.954 abitazioni. Di queste, 17 avranno la possibilità di connettersi con il sistema Fwa, cioè il Fixed Wireless Access, tutte le altre in modalità Ftth, ovvero la fibra fino a casa. A questi si aggiungono i 15 punti sensibili indicati direttamente dall’Amministrazione comunale.

Le aziende che potranno godere del nuovo accesso sono 124. I chilometri di fibra da posare, grazie ad un investimento di oltre 1 milione di euro al quale ha contribuito anche la Regione, sono 35. Le aree interessate agli interventi, oltre a quella del centro del paese sono quelle di Borghetto, Canparola, Monte Carboli e Melara.

“Lo sviluppo economico dei territori - commenta l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo - passa inevitabilmente dalla riduzione del divario digitale. È un momento importante per la Lunigiana perché la connessione veloce su internet è centrale per garantire sia il diritto di cittadinanza digitale, sia maggiore competitività alle aziende, ovvero un disincentivo all’abbandono dei paesi e delle aree rurali. L’avvio dei lavori, che avverrà nei prossimi giorni, rappresenta un momento fondamentale ed era atteso da tempo dalle istituzioni e dai cittadini. Mi auguro che da oggi non vi siano rallentamenti e che si possa procedere alla conclusioni in tempi consoni.”

“Allargando lo sguardo – prosegue l’assessore Ciuoffo – alla situazione regionale delle aree bianche, registriamo che ancora ad oggi non abbiamo chiaro il quadro di riprogrammazione degli interventi. L’assenza di manodopera, il rincaro dei costi delle materie prime e le difficoltà connesse alla pandemia ancora in corso, hanno portato la stazione appaltante Infratel a modulare con la società aggiudicataria Open Fiber il crono-programma dei lavori di completamento della Banda ultra larga (Bul). Mi auguro che quanto prima si possa comunicare la nuova tabella di marcia dei lavori per dare ai Comuni la possibilità di informare adeguatamente i propri cittadini delle opportunità di cui potranno usufruire”.

“Con grande piacere – afferma il sindaco Camilla Bianchi – accolgo la notizia dell’avvio dei lavori per il collegamento con fibra ottica. Il comune di Fosdinovo sarà quindi servito e questo permetterà a tutti i cittadini di usufruire di connessione adeguata e sarà un’azione che, nell’immediato futuro, potrà contribuire a portare o riportare residenti anche nelle frazioni a monte. E’ un passo importante che aspettavamo. Ringrazio Regione Toscana ed in particolar modo l’assessore Ciuoffo che con lavoro e sensibilità e ha potuto rispondere questa nostra richiesta”.

Quando l’opera di posa della fibra sarà completa, gli interessati dovranno contattare un operatore tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it scegliere il piano tariffario loro gradito stipulando con esso il contratto.

Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare alla velocità di 10 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in Hd e 4K, il telelavoro, la telemedicina, e tante altre opportunità generate dalla rete Ftth costruita da Open Fiber, che permette una vera rivoluzione digitale. Si potrà così navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa