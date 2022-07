Grande successo per il Cerretese Volley Camp in Val di Sole

Si è concluso domenica scorsa il primo Cerretese Volley Camp in Val di Sole: un’iniziativa nuova per la società di Cerreto Guidi, il cui successo è andato oltre le più rosee aspettative.

Due settimane di specializzazione pallavolistica nella splendida cornice di Ossana (Trento), dove le atlete del settore giovanile hanno potuto allenarsi intensamente (fino a 3 volte al giorno) alternando le ore in palestra ad attività tipiche del luogo come rafting, visita al castello locale ed una bella escursione al lago con grigliata.

In entrambe le settimane c’è stato il super ospite Riccardo Hoffer, libero della Nazionale Maschile Sordi, amico della Cerretese fin dal raduno di un anno fa della Nazionale, ospitata proprio a Cerreto Guidi.

Nelle due settimane si sono alternate ben 62 tesserate, con il turno 2012-2009 dal 26 giugno al 3 luglio ed il turno 2008-2006 dal 3 al 10 luglio: l’interazione fra ragazze appartenenti ad età e quindi gruppi squadra diversi è stata una delle tante note positive del Volley Camp.

A dirigere il tutto Davide Ribechini, allenatore della Fenice Pistoia in B2, che ha seguito come “occhio esterno” da gennaio a giugno i vari gruppi della Cerretese e Gaetano Capasso, neodirettore tecnico della società di Cerreto Guidi. Ad assisterli nella prima settimana Chiara Benvenuti, atleta del 2005 nata e cresciuta nella Cerretese reduce dalla stagione in B2 a Capannori, mentre Danuta Bicci e Giulia Bertagni, atlete della prima squadra cerretese, hanno dato il loro ottimo contributo nella seconda.

Un grande successo dal punto di vista pallavolistico ed umano, gestito con la solita attenzione alla socialità da parte della dirigenza della Cerretese, che con un grande sforzo economico ha permesso la partecipazione al camp (7 notti a pensione completa, con 3 palestre affittate in zona e tecnici di assoluto valore) con 370 euro, dando addirittura la possibilità di partecipare con soli 200 euro ad un 20% di atlete le cui famiglie non potevano permettersi la quota intera, il tutto quando camp simili non costano meno di 500 euro.

Fioccano già le richieste da tutta Italia (da Napoli a Bergamo) per partecipare alla prossima edizione, che sarà probabilmente allargata a tre settimane e ad atlete esterne alla Cerretese Pallavolo.

Per la società di Cerreto Guidi prosegue intanto, fino a fine luglio, il centro estivo al lago I Salici di Stabbia che ha superato le 200 presenze e che poi riprenderà per due settimane dal 29 agosto, data in cui è prevista anche la ripresa dell’attività per le squadra agonistiche.

Per informazioni sui corsi di pallavolo e sul centro estivo il riferimento è il dirigente Stefano Berlincioni al numero 3202730321 o la mail cerretesepallavolo@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa