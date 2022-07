Guardia di Finanza Pistoia, il generale Tudisco lascia

Dopo sei anni al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, il Generale di Brigata Francesco Tudisco cede l’incarico al Colonnello Stefano Lampone, proveniente da Trento.

“Il Generale di Brigata Francesco Tudisco ringrazia tutte le Istituzioni della città di Pistoia e della sua Provincia, con le quali ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale, ringrazia le Autorità per la vicinanza istituzionale dimostrata per tutto il periodo della sua permanenza al Comando della Guardia di Finanza di Pistoia e porge un deferente saluto alla città. ”

Nella sobria cerimonia, – alla presenza del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Bruno Bartoloni – il Generale Tudisco ha salutato tutti i militari in servizio presso il Comando Provinciale ed i Reparti alle dipendenze, ai quali ha espresso sentimenti di profonda gratitudine per l’impegno quotidianamente dimostrato – nonostante il difficile momento di emergenza – che ha consentito di raggiungere in questi anni brillanti risultati operativi nel contrasto alle forme di illegalità economico-finanziarie di questa provincia.