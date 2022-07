La Grande Angolatura: intervista a Simone Innocenti, autore de 'L'anno capovolto'

In libreria da metà giugno è uscito per Atlantide il romanzo 'L'anno capovolto', opera del montelupino Simone Innocenti, scrittore e giornalista del Corriere Fiorentino. In una villa sul mare vicino a Massa alcuni amici sono pronti a passare il Capodanno: lì si intrecciano le loro storie, fatte di tradimenti, amori, ironia, delusioni.

Passa da qui il ciclo delle interviste di gonews.it: è proprio Innocenti a presentare il suo romanzo ai microfoni di Gianmarco Lotti e a parlarci di letteratura del Novecento, scrittura e non solo.

L'intervista integrale è qua sotto, buona visione.