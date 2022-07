Jazz al Torrione di Santa Brigida, serata con Alfredo Rodriguez Trio

È il momento del grande Jazz sotto il Torrione di Santa Brigida. Tre serate, 18 e 26 luglio 2002 e 2 agosto 2022, nel giardino di via della Antiche Mura, 7, a suon di ‘Empoli Jazz Summer Festival 2022’, quattordicesima edizione, nell’ambito del più ampio cartellone di eventi ‘Stasera Esco’, promosso da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, e il Centro Attività Musicale (CAM).

Ad aprire la rassegna Jazz, la musica unica e lontana da ogni stereotipo di Alfredo Rodriguez Trio, sul palco, lunedì 18 luglio 2022, alle 21. Una trascinante e funambolica fusione di spirito e tecnica. A Empoli arriva il nuovo jazz latino, tra contaminazioni americane e tradizioni cubane. Una produzione Quincy Jones.

Posto unico euro 15, 12 euro ridotto.

Questo il link biglietti: https://oooh.events/evento/alfredo-rodriguez-trio-empoli-jazz-summer-festival-xiv-ed-18-luglio-2022-ore-21-quincy-jones-production-biglietti/ .

Da Alfredo Rodriguez Trio, al doppio concerto il 26 luglio 2022, alle 21, con Totem di Ferdinando Romano, contrabbassista e compositore: si è classificato al primo posto nel Top Jazz 2020 di Musica Jazz come “Miglior Nuovo Talento Italiano” e il suo disco ‘Totem’ si è posizionato ai primi posti nella categoria “Miglior Disco Italiano” dello stesso anno. Seguirà il quartetto di Roberto Gatto che si muoverà senza limiti tra jazz, elettronica, musica brasiliana e rock. Ingresso 10,00 euro (doppio concerto).

Chiude l’edizione 2022 di ‘Empoli Jazz Summer Festival’ al Torrione, la serata ad ingresso gratuito, 2 agosto 2022, alle 21, con una produzione speciale jazz ensemble dedicata a Charles Mingus per il centenario della nascita.

Per informazioni consultare il sito www.empolijazz.com, email: info@empolijazz.com .

Il Jazz lascerà il posto al teatro de Il Paese dei Raccontatori che chiuderà al Torrione con Lodo Guenzi, mercoledì 20 luglio 2022, alle 21.30, in ‘Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio’ di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, consulenza drammaturgica Daniele Parisi e Gioia Salvatori, regia Nicola Borghesi. Uno spettacolo che nasce da un’amicizia lunga venticinque anni, quella tra Lodo Guenzi e il regista Nicola Borghesi.

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-uno-spettacolo-divertentissimo-che-non-finisce-assolutramente-con-un-suicid-373214303027 .

Al Chiostro degli Agostiniani, giovedì 21 luglio 2022, alle 21.30, ci sarà ‘Il gatto con gli stivali’, una produzione Teatro Verde con Giovanni Bussi e Andrea Calabretta, Antonella Crocicchia.

E per le strade di Empoli ultimi appuntamenti di ScenograVia, il 20 e 21 luglio 2022, alle 18, ci sarà A spasso con Alice, la passeggiata con racconto e figure, 30 persone (bambini e adulti) alla volta, insieme a: Diletta Landi, Maria Teresa Delogu, Rossella Parrucci, Sharon Iozzi, Beatrice Bonsignori. Regia di Vania Pucci, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

Il ritrovo è al Chiostro degli Agostiniani, alle 18, per poi partire per questa avventura per le vie della città! Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per avere informazioni sugli spettacoli, telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram della compagnia.

Seconda e ultima serata per le pagine scritte e presentate sotto le stelle del Torrione con ‘Libri’ a cura della libreria Rinascita: martedì 19 luglio 2022, alle 21.30, il pubblico incontrerà Carlotta Vagnoli e il suo ‘Memoria delle mie puttane allegre’. L’ingresso è gratuito.

Penultima serata di ‘Concerti Luglio 2022’ a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni’, martedì 19 luglio 2022, alle 21.15 nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani, con la Soiréè Rossini: Anna Delfino, soprano, Laura Guatti, flauto, Loris Orlando al pianoforte, Jacopo Marchisio, la voce recitante. L’iniziativa vanta della collaborazione con l’associazione Il Contrappunto. La stagione concertistica Busoni chiuderà col botto portando l’Opera lirica in Piazza Farinata degli Uberti: ‘La Bohéme’, musiche di Giacomo Puccini, il 22 luglio 2022, alle 21.15.

Biglietteria: 10€ Intero/ 8€ Ridotto (Soci Unicoop Firenze, over 65 under 18). In vendita presso: Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53 – Empoli) e Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli) e online su eventbrite.

IMPORTANTE PER ‘LA BOHEME’ - I biglietti non sono più in vendita sulla piattaforma eventbrite.it, ultimi posti disponibili da Libreria Rinascita e Bonistalli Musica.

ECCO LA VIABILITA’ TEMPORANEA PER TUTTA LA DURATA DI ‘STASERA ESCO’ AL TORRIONE – Nelle serate della kermesse ‘Stasera Esco’ saranno adottate alcune modifiche alla viabilità per la regolazione della circolazione stradale solo nelle fasce orarie in cui si svolgeranno gli eventi all’interno del giardino del Torrione di Santa Brigida.

Nel dettaglio: dalle 20 alle 24 dei giorni 18, 20, 25, 26, 27 Luglio e 2 Agosto 2022, in via delle Antiche Mura, tratto compreso tra via degli Orti e il civico 36 escluso, sarà posto il Divieto di Transito per di tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma; in via degli Orti, all'intersezione con via del Correggio, preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per Stazione FS/Firenze; all'intersezione con via delle Chiassatelle, preavviso di strada chiusa; via Cavour, all'intersezione con via delle Antiche Mura, strada senza sfondo; Piazzetta Garibaldi, all'intersezione con Via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa